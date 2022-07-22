22 Июля 2022
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Садовый удав, рептилия, змея (2015) | Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Тюменской области гадюки покусали 26 человек

В Тюменской области с начала 2022 года зарегистрировано 26 укусов, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

Девять из пострадавших — дети. Люди встречали змей в лесах, на проселочных дорогах за городом.

Врачи напоминают, что в случае укуса змеи необходимо зафиксировать поврежденную конечность в неподвижном положении, охладить место укуса, приложив к нему мокрую ткань, пить много воды для того, чтобы снизить интоксикацию. Кроме того, рану следует обработать антисептиком. Допускается прием антигистаминных препаратов (препараты от аллергии) в дозировке, соответствующей возрасту.

Самое главное - как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Заниматься самолечением и самостоятельно удалять яд - не рекомендуется. Надрезать места укуса нельзя - через раны и микротрещины на слизистой рта яд быстрее распространится по организму.

Также нельзя прижигать рану и накладывать жгут.

Жителям Тюмени рекомендуют в случае укуса змеи обратиться за помощью в приемное отделение взрослого/детского стационара Областной клинической больницы №2. Жители других муниципальных образований медицинскую помощь могут получить по месту жительства.

Теги: змея, укус, пострадавшие



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