В Тюменской области гадюки покусали 26 человек

В Тюменской области с начала 2022 года зарегистрировано 26 укусов, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

Девять из пострадавших — дети. Люди встречали змей в лесах, на проселочных дорогах за городом.

Врачи напоминают, что в случае укуса змеи необходимо зафиксировать поврежденную конечность в неподвижном положении, охладить место укуса, приложив к нему мокрую ткань, пить много воды для того, чтобы снизить интоксикацию. Кроме того, рану следует обработать антисептиком. Допускается прием антигистаминных препаратов (препараты от аллергии) в дозировке, соответствующей возрасту.

Самое главное - как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Заниматься самолечением и самостоятельно удалять яд - не рекомендуется. Надрезать места укуса нельзя - через раны и микротрещины на слизистой рта яд быстрее распространится по организму.

Также нельзя прижигать рану и накладывать жгут.

Жителям Тюмени рекомендуют в случае укуса змеи обратиться за помощью в приемное отделение взрослого/детского стационара Областной клинической больницы №2. Жители других муниципальных образований медицинскую помощь могут получить по месту жительства.