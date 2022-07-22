Володин предложил существенно сократить отпуска чиновникам и депутатам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников.

"Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ", - цитирует его ТАСС.

Володин добавил, что "у политиков отпусков не бывает", призвав брать пример с президента РФ, который "всегда на работе".

На сегодняшний день отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, а отпуск госслужащих — до 45 дней.

Напомним, в июне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Владимира Путина на отдых, сообщил, что президент пока не собирается брать отпуск.

Президент за время работы на высших государственных постах крайне редко брал отпуск, который ограничивался несколькими днями.