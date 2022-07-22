В Челябинске разработали стратегию развития велосипедной инфраструктуры

В Челябинске завершена разработка стратегии развития велосипедной инфраструктуры города. Ее реализация разделена на десять этапов, сообщили Накануне.RU в Центре развития городской среды.

В городе должна появится сеть веломаршрутов общей протяженностью 267 км, охватывающая все района города. Она будет связывать районы города с центром. Это позволит использовать велосипед как самостоятельный вид транспорта для ежедневных поездок. Также разработаны рекреационные маршруты, направленные на развитие активного отдыха, досуга горожан и туризма.

В городе должны появиться станции велопроката, технического обслуживания и хранения велосипедов, а также перехватывающие парковки, где жители смогут оставлять велосипед.