22 Июля 2022
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Политика Свердловская область
траурный митинг, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутат ЗакСО Бабенко попал под санкции ЕС из-за футболки с символикой "Z"

В санкционный список Евросоюза попал депутат заксобрания Свердловской области и член партии "Единая Россия" Виктор Бабенко. Как сообщается в официальном документе ЕС, причиной послужила активная позиция единоросса за проведение спецоперации, а также ношение футболки с символикой "Z".

"Бабенко активно выражал свою поддержку операции в социальных сетях, в письменных интервью и в выступлениях на местных мероприятиях. Он поощряет жителей Свердловска поддержать Россию в "специальной военной операции против национализма и фашизма". На большинстве своих фотографий он одет в футболку с логотипом "Z" Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в сообщении.

Введенные против депутата ограничения подразумевают запрет на въезд в страны Евросоюза, а также заморозку всех имеющихся активов.

Теги: футболка, Z, ЕС, Бабенко, санкции



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