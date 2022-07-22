В регионах заканчивается выдвижение в губернаторы перед сентябрьским ЕДГ

До единого дня голосования (который в некоторых регионах растянется на два и даже три дня) остается менее двух месяцев. Госдума не согласилась на предложение Сергея Миронова отказаться от выборов на время специальной военной операции, поэтому предвыборные кампании в субъектах идут полным ходом.

Так, по данным Центризбиркома, на выборах высших должностных лиц регионов (губернаторы) завершился этап выдвижения. Исключение составили только Свердловская область (здесь сегодня последний день выдвижения) и Саратовская (выдвижение закончится 27 июля).

На выборах депутатов региональных парламентов выдвижение в самом разгаре, этот этап завершился только в Пензенской области, там на 36 мандатов претендуют 422 кандидата.