В Тюмени двое неизвестных пытались похитить маленького мальчика

В Тюмени следственный комитет начал доследственную проверку информации о попытке похищения 11-летнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В районе МЖК двое неизвестных на автомобиле попытались увезти ребенка, но тот сумел уйти от преследователей, обратившись за помощью к взрослым.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки доводов, изложенных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.