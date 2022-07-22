22 Июля 2022
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Белый медведь с застрявшей консервной банкой в пасти. (2022) | Фото: Светлана Радионова / t.me/radionovasg

Спасенную в Диксоне белую медведицу вывезли в естественную среду обитания

Спасенная на севере Красноярского края белая медведица вывезена в естественную среду обитания, об этом сообщает компания "Норникель" в Telegram-канале.

Отмечается, что животное назвали Монеточка. Зверя транспортировали на 60-100 км от Диксона. Молодой медведице оставили запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет.

Напомним, язык медведицы застрял в консервной банке из-под сгущенки, она не могла есть и пить, и в итоге вышла к людям за помощью. Местные жители не смогли помочь ей самостоятельно, тогда глава Росприроднадзора Светлана Радионова обратилась к специалистам Московского зоопарка. Она выдала разрешение обездвижить медведя.

21 июля ветеринары прибыли в Норильск. Медведицу нашли с вертолета в 3 км от аэропорта Диксон. Чтобы помочь зверю, его пришлось сначала усыпить седативными средствами. По словам врачей, язык поврежден незначительно – мышца не затронута.

Теги: белая медведица, диксон, банка сгущенки



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