Выплата пенсий и ремонт дорог. Депутат гордумы Вихарев провел очередной прием с екатеринбуржцами

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел очередной онлайн-прием для жителей уральской столицы, которые рассказали о бездействии ПФР, мошенниках и проблемах на дорогах, угрожающих как безопасности, так и бизнесу горожан.

Марина Николаевна 1963 г.р. рассказала депутату, что с 2018 года так и не получила ни одной пенсионной выплаты. В 55 лет в фонде ей отказались выплачивать пенсию, так как ей не хватило 1,5 года трудового стажа. Таким образом пенсионерку лишили даже минимальной социальной выплаты. Вихарев пообещал обратиться в ПФР и разобраться в ситуации.

Проблемы с деньгами возникли у еще одной екатеринбурженки. В 2019 году Мария попала под влияние мошенников, передав им 4 млн рублей. Для этого женщина заложила имущество, взяла несколько кредитов и даже потеряла бизнес. Уголовное дело возбудили, однако дальше расследование не пошло, поскольку мошенники могут быть из другой страны. Процедуру банкротства Мария пройти тоже не может, поскольку ее единственное жилье - студия - арестовано. По этой же причине женщине не дают кредит на погашение задолженности за квартиру - 600 тыс. рублей.

"Марии сейчас очень нужна помощь благотворителей или неравнодушных жителей. Хочу обратить внимание всех горожан, мошенников много, пожалуйста, не переводите средства незнакомым людям, даже если вам обещают баснословный доход", - отметил Вихарев в своих соцсетях.

В отличие от Марии, бизнес Елены еще можно спасти. Жительница Екатеринбурга имеет свой конноспортивный клуб, где обучает детей верховой езде. Проблемы вызывает дорога на ул. п. Калиновка, 3а/ Фрезеровщиков, 197, ведущая в клуб, которую еще в прошлом году разбили грузовые машины, провозя бетон для строительства коттеджей. Вихарев пообещал помочь Елене найти тех, кто способен отремонтировать 550 м дороги. Взамен предприниматель готова реализовать социальные проекты для детей из малообеспеченных семей и пенсионеров. Это могут быть познавательные встречи, экскурсии и занятия.

С еще одной проблемой на дороге встретился Федор, проживающий в ЖБИ. По его словам, посреди проезжей части торчат железные штыри по два-три сантиметра. Из-за небольшого размера их нельзя увидеть, однако для колес машин, а следовательно и находящихся в ней людей, это весьма опасно. Мужчина пообещал Вихареву прислать фото и ориентиры, с которыми уже предстоит работать депутату.