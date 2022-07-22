22 Июля 2022
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Одесса, флаг России (2014) | Фото:

Россия не "присматривается" к Одессе, Одессу присмотрела еще Екатерина II – сенатор Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал статью в американском Foreign Policy "Россия присматривается к Одессе". Издание в публикации ссылается на действующих и бывших европейских и американских чиновников, высказывая мнение, что ВС РФ хотят занять территорию Одесской области Украины.

" Россия не "присматривается" к Одессе. Одессу присмотрела еще Екатерина II в 1791 году", - написал Клишас в Telegram-канале.

В 1791 году был заключен мирный договор между Российской и Османской империями, по которому России отошли земли, на которых располагается современная Одесса. Годом основания Одессы как военно-морского и торгового порта на Черном море принято считать 1794 год, когда 27 мая (7 июня) 1794 года российская императрица Екатерина II издала рескрипт вице-адмиралу Осипу Дерибасу об основании в Гаджибее военной гавани с купеческой пристанью.

Теги: одесса, андрей клишас, екатерина ii



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