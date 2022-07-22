22 Июля 2022
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Политика В России Москва
Греция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Правительство РФ расширило список недружественных стран

Правительство расширило перечень недружественных иностранных государств.

В список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, в частности, её дипломатическим и консульским представительствам за рубежом, внесены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, сообщает Правительство России в своём Telegram-канале. В соответствии с указом президента, этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России. За Грецией закреплён лимит в 34 человека, за Данией – в 20, за Словакией – в 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Напомним, в марте в список недружественных России государств попали Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Теги: Правительство РФ, недружественные страны



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