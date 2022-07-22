В Челябинской области замдиректора колледжа осудят за падение футбольных ворот на подростка

В Златоусте заместителя директора индустриального колледж будут судить за халатность после падения футбольных ворот на подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел вечером 16 апреля на территории казармы кадетского корпуса индустриального колледжа. На поле для мини-футбола во время игры мальчик повис на незакрепленных футбольных воротах, которые опрокинулись. С травмами головы пострадавший был доставлен в реанимационное отделение больницы.

По версии следствия, обвиняемый допустил нарушение правил установки и эксплуатации футбольных ворот, не советующих требованиям ГОСТа. Замдиректора колледжа вину признал и раскаялся.