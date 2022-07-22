Росрыболовство и "дочка" "Норникеля" заключили мировое соглашение по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3

Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение между Енисейским управлением Росрыболовства и Норильско-Таймырской энергетической компанией (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") о взыскании 58,9 миллиарда рублей штрафа за ущерб водным биоресурсам при аварии. Об этом сообщает ТАСС.

Росрыболовство подало к структуре "Норникеля" иск год назад. Заседания суда несколько раз переносились.

Речь идет о разливе топлива на норильской ТЭЦ-3, которое произошло в мае 2020 года. Напомним, резервуар на территории ТЭЦ-3 дал течь, в воду и почву вытекли 20 тысяч тонн дизельного топлива.

В марте 2021 года НТЭК выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате инцидента. Правительство Красноярского края и "дочка" "Норникеля" подписали соглашение о сотрудничестве, оно касается возмещения вреда, нанесенного объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов.