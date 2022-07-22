Югра организует отдых для 300 детей из Макеевки

В Югру прибыло 150 детей из Макеевки в возрасте от семи до 14 лет. В течение трех недель подростки смогут отдохнуть в социальных и детских учреждениях региона, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Отдых детей, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших кормильца, детей военнослужащих, детей из семей в трудной жизненной ситуации стал возможен благодаря соглашению между губернатором Югры Натальей Комаровой и главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым, который был заключен 30 мая 2022 года. Всего планируется организовать отдых 300 детей.

Первая группа прибыла в Сургут, 21 июля. Для них приготовлено все необходимое в нескольких учреждениях и детских лагерях — в Сургуте, Ханты-Мансийске, Советском и Кондинском районах.