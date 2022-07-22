В Нижнем Тагиле неизвестный пытался увести трех мальчиков, заманивая их "вкусняшками"

В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина пытался увести за собой троих мальчиков, пообещав им купить в продуктовом все, что они выберут. Об этом рассказала сестра одного из несовершеннолетних, сообщает паблик "Инцидент Нижний Тагил".

Ситуация произошла во вторник в центре города на улице Пархоменко. Во время прогулки к школьникам подошел незнакомец, попросивший проводить его до больницы, где якобы лежит его отец. Когда дети засомневались, мужчина предложил перед этим зайти в магазин и купить им все, что те захотят. Компания зашла в "Монетку", а неизвестный продолжал все время следовать за мальчиками.

Одной из сотрудниц продуктового такие действия показались подозрительными и она подозвала к себе одного из школьников, которого знала лично. Незаметно для мужчины, та поинтересовалась у ребенка, что происходит, а когда получила ответ, сразу позвонила отцу мальчика. Тот бросил все свои дела и незамедлительно приехал. Увидев все своими глазами, отец мальчика начал ругаться и спрашивать незнакомца, какие цели он преследует, прося помощи не у взрослых, а маленьких детей. Испугавшись, подозрительный мужчина убежал. При этом родитель настолько испугался за ребенка, что даже не подумал сначала обратиться в полицию.

В пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское" рассказали, что по данному факту будет проведена проверка и приняты все меры реагирования.

В свою очередь сестра одного из мальчиков отметила, что вместе с родителями провела брату лекцию о правилах безопасности, объяснив, что нельзя доверять незнакомцам.



"Это еще хорошо, что в магазин он с ними зашел и в магазине оказались камеры видеонаблюдения, на которые все это и попало. Ведь еще неизвестно, что у него было на уме и чем бы эта "щедрость" могла закончиться, не вмешайся сотрудник магазина. Хорошо, что есть люди не безразличные, проявившие бдительность к такой странной неординарной ситуации. Мало ли что... не дай то бог... даже страшно подумать... Но на этот раз, к счастью, все обошлось... все живы и здоровы", - добавила девушка.