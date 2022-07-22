В Нижнем Тагиле неизвестный пытался увести трех мальчиков, заманивая их "вкусняшками"

22 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Неизвестный пытался увести трех малолетних мальчиков в Нижнем Тагиле (2022) | Фото: vk.com/inc_nt / Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле неизвестный пытался увести трех мальчиков, заманивая их "вкусняшками"

В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина пытался увести за собой троих мальчиков, пообещав им купить в продуктовом все, что они выберут. Об этом рассказала сестра одного из несовершеннолетних, сообщает паблик "Инцидент Нижний Тагил".

Ситуация произошла во вторник в центре города на улице Пархоменко. Во время прогулки к школьникам подошел незнакомец, попросивший проводить его до больницы, где якобы лежит его отец. Когда дети засомневались, мужчина предложил перед этим зайти в магазин и купить им все, что те захотят. Компания зашла в "Монетку", а неизвестный продолжал все время следовать за мальчиками.

Одной из сотрудниц продуктового такие действия показались подозрительными и она подозвала к себе одного из школьников, которого знала лично. Незаметно для мужчины, та поинтересовалась у ребенка, что происходит, а когда получила ответ, сразу позвонила отцу мальчика. Тот бросил все свои дела и незамедлительно приехал. Увидев все своими глазами, отец мальчика начал ругаться и спрашивать незнакомца, какие цели он преследует, прося помощи не у взрослых, а маленьких детей. Испугавшись, подозрительный мужчина убежал. При этом родитель настолько испугался за ребенка, что даже не подумал сначала обратиться в полицию.

В пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское" рассказали, что по данному факту будет проведена проверка и приняты все меры реагирования.

В свою очередь сестра одного из мальчиков отметила, что вместе с родителями провела брату лекцию о правилах безопасности, объяснив, что нельзя доверять незнакомцам.

"Это еще хорошо, что в магазин он с ними зашел и в магазине оказались камеры видеонаблюдения, на которые все это и попало. Ведь еще неизвестно, что у него было на уме и чем бы эта "щедрость" могла закончиться, не вмешайся сотрудник магазина. Хорошо, что есть люди не безразличные, проявившие бдительность к такой странной неординарной ситуации. Мало ли что... не дай то бог... даже страшно подумать... Но на этот раз, к счастью, все обошлось... все живы и здоровы", - добавила девушка.

Теги: мальчик, дети, Нижний Тагил, магазин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети