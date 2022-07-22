В России в разы растет спрос на подержанные смартфоны
С началом лета спрос на подержанные смартфоны в России вырос более чем в два с половиной раза по сравнению с маем, передает "Коммерсант" со ссылкой на данные "Мегафона" и МТС. Источник в другом крупном ритейлере сообщил, что продажи б/у устройств растут на 50% в месяц (в штучном выражении). Участники рынка говорят, что новых гаджетов не хватает для удовлетворения спроса по причине их дефицита.
По данным "Яндекс.Маркета", наибольшим спросом среди подержанных смартфонов пользуются Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei.
При этом продажи новых смартфонов падают. По крайней мере, это касается официальных продаж: аналитики не исключают, что часть спроса мог оттянуть на себя серый рынок смартфонов.