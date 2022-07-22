В России в разы растет спрос на подержанные смартфоны

С началом лета спрос на подержанные смартфоны в России вырос более чем в два с половиной раза по сравнению с маем, передает "Коммерсант" со ссылкой на данные "Мегафона" и МТС. Источник в другом крупном ритейлере сообщил, что продажи б/у устройств растут на 50% в месяц (в штучном выражении). Участники рынка говорят, что новых гаджетов не хватает для удовлетворения спроса по причине их дефицита.