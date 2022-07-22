22 Июля 2022
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Общество В России
авиация аэропорт взлетная полоса (2008) | Фото: Накануне.ru

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра РФ снова продлен

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России в очередной раз продлен - до 30 июля. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, режим закрытого неба действует с 24 февраля, когда была начата военная спецоперации РФ на Украине. Закрытые аэропорты несут убытки.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит еще более 1,5 млрд рублей на компенсацию простоя южных аэропортов страны. С учетом выделенных ранее средств, общий объем поддержки превысил 3 млрд рублей.

Теги: аэропорты, ограничение полетов



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