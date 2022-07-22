В Совфеде оценили перспективу поставок Киеву Западом истребителей

В Совете Федерации полагают, что возможные поставки Западом истребителей Киеву на ход специальной операции на Украине повлиять не смогут.

"Заявление Чарльза Брауна на ход российской спецоперации на Украине никак не повлияет и может быть лишь принято нами к сведению. Взлетать американским самолетам неоткуда. На Украине практически полностью уничтожены все аэродромы", - сказала РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.

Напомним, ранее начальник штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун допустил, что Запад может в скором времени предоставить Украине истребители. По его словам, речь может идти как об американских истребителях, так и о самолётах европейских оборонных концернов, в том числе о шведских Gripen и французских Rafale. При этом вопрос отправки Киеву самолетов советского образца производства не рассматривается, "поскольку к ним сложнее будет достать запчасти", добавил Браун.