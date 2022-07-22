Немецкий футбольный клуб "Кёльн" призвал исключить белорусские клубы из еврокубков

Немецкий футбольный клуб "Кёльн" призвал исключить белорусские клубы из еврокубковых турниров.

Как сообщает пресс-служба клуба, соответствующее письмо направлено в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

"Мы призываем UEFA последовать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и исключить не только российские клубы, но и команды из Республики Беларусь из всех европейских соревнований", — говорится в письме.

Немцы также "решительно осуждают" открыто демонстрируемую близость правительства Беларуси к России.

Напомним, что "Кёльн" (прозвище команды — козлы) стартует в этом еврокубковом сезоне с раунда плей-офф отбора Лиги конференций UEFA. На этой стадии немцы могут встретиться с борисовским "БАТЭ", солигорским "Шахтёром", минским "Динамо" или "Гомелем".

UEFA не исключал белорусские клубы из еврокубков, но запретил проводить им домашние матчи в родной стране.