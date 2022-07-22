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Общество Свердловская область
Ксения Собчак, фильм &quot;Дело Собчака&quot; (2018) | Фото: youtube.com

Ксения Собчак вступилась за тверк-исполнительницу, арестованную в Екатеринбурге на трое суток

Ведущая и журналист Ксения Собчак заступилась за преподавателя тверка из Екатеринбурга Яну Кэт, которую накануне арестовали за исполнение откровенного танца в общественном месте.

Напомним, что изначально девушка в полураздетом виде вышла со своей программой на улицу Вайнера. Однако после волны "хейта" в свою сторону в социальных сетях, решила повторить "перфоманс" напротив "Ельцин-центра". Тогда ею уже заинтересовались сотрудники полиции, после чего возбудили в отношении танцовщицы и блогера административное делопроизводство.

"Оскорбление чувств верующих в Ельцина - это сильно. Очень много вопросов. У нас "Ельцин-центр" религиозный объект или что? Почему на фоне него нельзя танцевать в шортах? Почему тверк красивой худой девушки называется анархией? Выпивает ли с утра перед тем, как давать комментарии, официальный представитель полиции по Свердловской области Валерий Горелых? Так мало ответов. Люди головой едут реально, весна уже прошла, а обострения не закончились", - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых заявлял, что анархии в Свердловской области не было и не будет, а потому подобные выходки будут жестко пресекаться.

"Ловцам покемонов, страждущим с риском для собственной жизни получить острые ощущения, катаясь между вагонами метро, позади трамваев, забираться на купола храмов, показывать свои интимные принадлежности на фоне религиозных объектов, и прочим танцорам рекомендую в Свердловской области впредь подобными шоу не заниматься. Анархии в нашем регионе не было, нет и не будет", - заявлял Горелых.

Теги: тверк, Собчак, танцовщица, Екатеринбург, арест



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