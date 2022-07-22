ЦБ снова снизил ставку на 1,5% - теперь она составляет 8%

22 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Эльвира Набиуллина на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

ЦБ снова снизил ставку на 1,5% - теперь она составляет 8%

Центральный банк России, как и ожидалось, вновь понизил ключевую ставку. Но, вопреки большей части прогнозов, "шаг" снижения снова остался большим. Как и месяц назад ставка снижена сразу на 1,5% - до 8%, тогда как аналитики предсказывали снижение на 0,5-0,75%, в крайнем случае - на 1%.

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность", - говорится в пресс-релизе регулятора, посвященном заседанию совета директоров.

Теги: ключевая ставка, инфляция, центральный банк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.06.2022 13:37 Мск ЦБ снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%
Ранее 06.06.2022 09:56 Мск 10 июня ЦБ может снизить ключевую ставку до 10% - прогноз
Ранее 28.05.2022 10:27 Мск Сбербанк снизил ставки по потребкредитам после снижения Центробанком ключевой ставки
Ранее 26.05.2022 10:33 Мск Центробанк снизил ключевую ставку до 11%
Ранее 29.04.2022 16:50 Мск ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку по 3% за раз в ближайшем будущем
Ранее 29.04.2022 15:27 Мск Титов призвал "скорее снизить ключевую ставку до 10%"
Ранее 29.04.2022 13:36 Мск Центральный банк снизил ключевую ставку до 14%
Ранее 22.04.2022 14:05 Мск ЦБ может снизить ключевую ставку до 15% в следующую пятницу – комитет ГД по финансовому рынку
Ранее 20.04.2022 15:10 Мск ЦБ допустил снижение ключевой ставки до 7,5%
Ранее 20.04.2022 08:07 Мск 29 апреля ЦБ может еще снизить ключевую ставку
Ранее 08.04.2022 11:56 Мск Центральный банк России снизил ключевую ставку до 17%
Ранее 28.02.2022 09:56 Мск ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20%


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети