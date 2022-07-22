ЦБ снова снизил ставку на 1,5% - теперь она составляет 8%

Центральный банк России, как и ожидалось, вновь понизил ключевую ставку. Но, вопреки большей части прогнозов, "шаг" снижения снова остался большим. Как и месяц назад ставка снижена сразу на 1,5% - до 8%, тогда как аналитики предсказывали снижение на 0,5-0,75%, в крайнем случае - на 1%.

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность", - говорится в пресс-релизе регулятора, посвященном заседанию совета директоров.