Как "Сильные идеи для нового времени" улучшат жизнь югорчан?

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра насыщенно поучаствовал в форуме "Сильные люди для нового времени". Например, 19 июля губернатор Наталья Комарова в Москве приняла участие в заседании Клуба губернаторов. Оно состоялось в формате "открытого разговора" об итогах участия субъектов РФ в форуме. Кроме того, несколько проектов Югры вошли по итогам первенства в ТОП-200. Подробнее о проектах, которые попали в шорт-лист, читайте в материале Накануне.RU.

Выступая на заседании Клуба губернаторов, Комарова заявила, что самые успешные технологии – проекты, выстроенные на принципе люди – людям.

"Если вы поедете со мной 21 июля в Ханты-Мансийск, сразу с самолёта можно попасть на выпуск в Иртыш молоди осетра. Идея была гражданина, сейчас это – госпрограмма, включённая в нацпроект", - сказала Комарова.

Губернатор предложила использовать площадку Госсовета РФ, чтобы создать условия для повышения жизнеспособности проектов и идей.

"Не обязательно ТОП-10, а, может, все поступившие идеи передаём в комиссии Госсовета, чтобы тиражировать их, включая законодательное сопровождение идей. Будучи руководителем рабочей группы комиссии Госсовета по развитию малого и среднего предпринимательства, я готова на себе попробовать "заземлить" проекты", - сказала Комарова.

Важно тут использовать все идеи, а не только те, которые попали в ТОП.

"Вторая площадка – платформа "Росконгресса". Их девиз – "Пространство доверия". Мы "вырастили" одну из идей, автором которой является Олег Зотов, в Арктический гуманитарный проект "Художественное открытие Севера". Продолжим сотрудничество на полях Восточного экономического форума", - сказала Комарова.

Появится молодёжный "хаб", где соберутся молодые кинематографисты и творческое сообщество, с привлечением фестиваля "Дух огня".

"Минимум пять проектов из Москвы, Московской, Ростовской областей, Мордовии и Краснодарского края попадают в эту идею, о которой я сказала выше. Форумы "Росконгресса" и сама эта организация – суперпотенциал для продюсирования и продажи идей", - сказала Комарова.

От Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в топ-лист национальных социальных инициатив вошли четыре проекта. Это "Говорить так, чтобы слышали" (автор – Кызылгуль Абдуразакова, Сургутский район), "Масштабирование регионального сервиса взаимодействия власти и бизнеса с некоммерческим сектором – elkanko.ru" (автор – Дмитрий Сафиоллин, Ханты-Мансийск) и "Организация сетевого взаимодействия по системе "Одного окна" (автор – Ольга Иванова, Нижневартовск), "Интеграционный лагерь – территория дружбы, теплоты и уюта" (БУ "Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения").

Кызылгуль Абдуразакова рассказала Накануне.RU, что её проект начался с того, что она в силу многолетней работы с семьями и подростками лично знакома с их проблемами на пути взросления.

"Я и сейчас работаю, в том числе, с трудными подростками, которые трудно переживают кризисные моменты. Итогом проекта будет ток-шоу, это интересно для самих подростков, масштабно. Также можно будет показать ресурсы человека, что можно справиться с кризисом более экологично, не уходя в девиацию. Кроме того, формат ток-шоу – разговор на одном языке с подростком: если ему нравятся Tik-Tok или Youtube, можно будет пригласить звезду этих порталов для передачи опыта. Это будет восприниматься по-другому, нежели ему расскажет о решении проблем какая-то взрослая тётя", - сказала Абдуразакова.

Эту идею оформили и подали на форум "Сильные идеи для нового времени". Проект прошёл сначала в ТОП-1000, потом – в ТОП-200, после чего его начал вести бизнес-коуч.

"В итоге получилась презентация и дальнейшее понимание того, как идея будет развиваться. Проект "Говорить так, чтобы слышали" предполагает проведение в сентябре – декабре 2022 г. 15 тренингов с 15 семьями, обучающих коммуницировать друг с другом, искать выход из кризисных ситуаций. Важно, что подростки будут участвовать в этих тренингах вместе с членами своих семей", - говорит Абдуразакова.

Детей и их семьи поделят на четыре группы по половому признаку, то есть отдельно будут работать с мальчиками, девочками, мужчинами и женщинами.

"Какие-то занятия будут проходить совместно, какие-то – раздельно. На них будут изучать актуальные для них и общества сложные темы. Например, конфликты, наркотики, ранние беременности, уходы из семьи. После всех 15 тренингов планируется заключительное ток-шоу, в котором примут участие общественные деятели, спортсмены, представители театра и кино, психологи, которые могут дать дельные советы", - сказала Абдуразакова.

Авторы проекта целенаправленно набирают для участия проблемных подростков.

"Если мы увидим, что проект успешен, наберём вторую группу", - говорит Абдуразакова.

Дмитрий Сафиоллин, рассказывая журналисту агентства о своём проекте, сообщил, что началось всё в феврале 2020 г., когда вместе собрались он и представители самых сильных на тот момент некоммерческих организаций, добровольческих объединений, чтобы понять, как развивать систему поддержки некоммерческого сектора.

"Именно тогда появилась идея создать сайт, на котором была был собрана информация о том, что делается в этом направлении, какие организации занимаются похожей работой. Главное, чтобы органы власти могли поддержать тех, кто реально работает", - говорит Сафиоллин.

Несмотря на то, что в Минюсте были зарегистрированы 2,5 тыс. НКО, не было ясно, кто из них реально работает.

"Мы взяли НКО, которые есть в Минюсте, загрузили в базу, начали собирать информацию об успешных проектах этих компаний. Потом мы сделали личный кабинет для активистов, чтобы они могли дополнить информацию", - сказал Сафиоллин.

Сейчас у портала – 3,7 тыс. пользователей.

"Следующим шагом стал "Личный кабинет чиновника". Мы дали возможность им видеть аналитику. Например, сколько денег НКО смогли привлечь. Представители власти смогли проводить грантовые конкурсы", - сказал Сафиоллин.

После этого к авторам начали обращаться представители других регионов. Так проект попал на конкурс "Сильные идеи для нового времени", чтобы понять, насколько он востребован за пределами округа.

"Дальше мы продолжим развивать проект в Югре. Будем глубже уходить в муниципалитеты, а также делать федеральную версию сайта с упором на развитие молодёжных сообществ", - сказал Сафиоллин.