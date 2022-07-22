Семья погибшей девочки в СНТ "Пластик" раскрыла подробности трагедии

Родные семьи, которые потеряли в пожаре в СНТ "Пластик" (Екатеринбург) четырехлетнюю дочь, заявили о нападках на родителей девочки со стороны общественности. Якобы после трагедии в сети появилась искаженная версия событий, после чего последовали гнусные комментарии и обвинения в адрес семьи. В связи с этим родной брат пострадавшего в пожаре отца семейства решил раскрыть подробности того рокового утра.

Напомним, что возгорание произошло около 06.00. Когда спасатели закончили с тушением здания, под его завалами они обнаружили тело ребенка. В пожаре также пострадал хозяин дома и отец девочки. Его с острым отравлением продуктами горения доставили в медицинское учреждение. Мать и второй ребенок, 2020 г.р., не пострадали.

По словам нейрохирурга ГКБ №40 Екатеринбурга Павла Ошуркова, семья его брата была очень дружной и любящей. Пострадавший - Максим с детьми очень любили животных, от того сменили квартиру на просторный дом, где хватило бы место двум собакам и кошке. Сам Максим работал стоматологом, а жена Полина - преподавателем медицинского Университета на кафедре анатомии человека. Четырехлетняя Танюшка, как все ее ласково называли, только поступила в детскую филармонию, маленькому же Саньке в августе должно исполниться два года.

Первый тревожный звонок раздался за день до трагедии - в доме произошел первый пожар. Огнем была поражена труба, которая подводила воду из скважины в котельную. Потушить возгорание удалось самостоятельно, пожарные только вытянули дым. При этом, по словам Ошуркова, электрокабели обогрева трубы в котельной были выключены из розетки. В тот же день электросети объявили о проводимых ремонтных работах, заявив, что "после окончания напряжение будет подано без предупреждения". "Страшная и роковая фраза", - отмечает Павел.

Нейрохирург предполагает, что один из первых перебоев электричества, которыми сопровождался почти весь последующий день, и мог спровоцировать возгорание.

"Место было обесточено. Сгоревшая труба выброшена. Дом остался без воды. Еще раз сообщаю, что проводку никто не трогал. Казалось бы, все обошлось. Максим отключил на ночь все возможное электричество в доме, кроме холодильника, семья легла спать в спальнях на втором этаже. Все как обычно: Санек на втором ярусе кроватки, Танюшка ниже, рядом в спальне родители. В четвертом часу ночи я подскочил от звонка мамы. Сквозь слезы она прокричала: "Павлик! Скорее! Максим сгорели! Танюшка погибла!!!". Дальше как в тумане: наспех одежда, за руль, вот в машину садятся родители, дорога, кочки, я мчал как мог, я надеялся, что еще возможно что-то изменить. И вот въезд в сад: два автомобиля скорой, реанимация, автомобиль пожарных, шланги, столб дыма. Но даже это меркло на фоне криков брата: "Танюшка! Она там! Я не смог спасти ее! Они вытащили меня! Ненавижу! Я хочу к ней!", - вспоминает Ошурков.

По его словам брат - без одежды, весь в кровоподтеках пытался снова вбежать в дом. По рассказам Полины Ошурковой, она проснулась от голоса сына, но не увидела ничего кроме дыма. Тогда девушка на ощупь отыскала маленького Сашу и стала искать на первом ярусе кровати дочь. Не найдя, она сразу побежала будить супруга, который и побежал на поиски Танюши.

"Отец семейства вскочил. Через несколько секунд поиска стало понятно, что на втором этаже Тани нет. Максим ринулся по лестнице вниз, туда, в пекло. Третья неудачная попытка, четвертая... Потом он уже не бежал, а лишь едва полз по лестнице. Полину с сыном уже спустили по лестнице с балкона соседи. Максима схватили соседи и держали не давая спуститься вниз в пожар (на первый этаж дома). Угарный газ, раскаленный воздух и языки пламени сделали свое гнусное дело. Он рвался вниз снова и снова, но уже был слаб, его держали и наверное лишь поэтому остался жив", - рассказывает Павел.

Из дома, от которого остались только стены, вынесли клетку с двумя сгоревшими собаками - там животные спали по ночам, рядом лежала кошка. Но старшего ребенка найти не могли. Семья до последнего надеялась, что девочка выбежала из дома, испугавшись задымления и где-то спряталась, но, к несчастью, ребенок спрятался именно в доме. За стиральной машиной.

"Девочка по-видимому проснулась в дыму первая. Наверное, она спрыгнув с кровати, но никого не увидев в дыму, побежала к выходу вниз, где все уже пылало. Наверное, она испугалась, и юркнула в щель за стиральной машиной. Пространства за ней почти не было. МЧСники и подумать не могли, что туда может пролезть человек. Тело девочки обнаружили спустя пару часов поиска и тушения пожара. Найти ее в огне тем более было невозможно. Огонь почти уничтожил ее", - вспоминает дядя покойной.

Отец семейства надышался продуктами горения, получил ожоги дыхательных путей. Когда мужчину посадили в машину, он начал кричать, что ему жарко и просил выпустить. Далее, по словам брата, следовали сотни подобных вопросов: "Я ведь никогда ее и ничем не обижал?" В конце концов мужчину госпитализировали. В памяти самого Павла навсегда останутся воспоминания того, как он с родителями пытались откопать останки документов, как везли в судебное бюро закутанное тело племянницы, как хоронили останки животных и, конечно, лицо его брата в реанимации.

По словам Ошуркова, пожарные установили, что возгорание произошло в противоположной части здания о того места, где произошел первый пожар. Павел уверен, что трагедия стала результатом ремонта электросетей, поскольку все приборы в доме были отключены, а возле самого места возгорания находился ввод электрики столба.



"Разбираться в причинах будут соответствующие службы. И я надеюсь, ответственные за это зло будут наказаны. Происки страховых компаний, которые уже начали намекать на виновность "самих пострадавших", мы пресечем всеми существующими силами. Мы надеемся, что они одумаются и справедливость восторжествует. И если для этого придется уделить больше сил и времени, то на совести их будут и жизни тех, кому тем временем я не мог оказывать узкоспециализированную и высокотехнологичную помощь", - заявил Ошурков.

Павел организовал сбор средств от всех желающих, чтобы помочь семье брата. Все вещи, включая фото, телефоны и документы, уничтожены в пожаре. Стоит глобальный вопрос с оплатой ипотеки за дом и покупкой нового жилья. Сейчас Максим все еще находится в больнице, Полина вместе с маленьким Сашей живут в доме родителей пострадавшего.