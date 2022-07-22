Глава МИД Приднестровья: Регион нацелен на присоединение к России

Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что власти региона намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.

В интервью РИА Новости глава МИДа подчеркнул, что международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформулированы, и вряд ли кто-то в состоянии их оспорить.

Напомним, глава Приднестровья Вадим Красносельский в мае заявил, что независимость региона должна быть признана за столом переговоров, а не военным путем. "Процесс должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру – без военных действий и потерь", - отметил он.

В марте Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) объявила Приднестровье "территорией, оккупированной Российской Федерацией". После этого заявления президент Молдавии Майя Санду потребовала, чтобы Россия вывела миротворцев из Приднестровья. По ее словам, Молдавия сделает все возможное, чтобы найти дипломатическое, политическое и мирное решение этого конфликта.