В Челябинске выпустят из колонии экс-министра социальных отношений региона, осужденного за взятку и растрату

Металлургический районный суд удовлетворил ходатайство о замене неотбытого срока в колонии принудительными работами экс-министру социальных отношений Олегу Бехтереву. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Бехтерев при пособничестве предпринимателя Ирины Кем похитил из федерального бюджета денежные средства в размере 29,3 млн руб., выделенных для обеспечения инвалидов области техническими средствами реабилитации. В частности, заключались госконтракты с предприятиями Кем по завышенным ценам. За совершение этих действий Бехтерев также получил от Кем взятку в размере 3,6 млн руб.

В июле 2018 года Челябинский облсуд признал Олега Бехтерева виновным в растрате и получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 7 годам в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн руб. В сентябре 2019 года суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с экс-министра социальных отношений Олега Бехтерева и предпринимателя Ирины Кем материального ущерба в размере 29 млн рублей.

В декабре прошлого года суд отказал в удовлетворении ходатайства Бехтерева о замене срока в колонии на принудительные работы.