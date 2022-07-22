22 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске выпустят из колонии экс-министра социальных отношений региона, осужденного за взятку и растрату

Металлургический районный суд удовлетворил ходатайство о замене неотбытого срока в колонии принудительными работами экс-министру социальных отношений Олегу Бехтереву. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Бехтерев при пособничестве предпринимателя Ирины Кем похитил из федерального бюджета денежные средства в размере 29,3 млн руб., выделенных для обеспечения инвалидов области техническими средствами реабилитации. В частности, заключались госконтракты с предприятиями Кем по завышенным ценам. За совершение этих действий Бехтерев также получил от Кем взятку в размере 3,6 млн руб.

В июле 2018 года Челябинский облсуд признал Олега Бехтерева виновным в растрате и получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 7 годам в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн руб. В сентябре 2019 года суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с экс-министра социальных отношений Олега Бехтерева и предпринимателя Ирины Кем материального ущерба в размере 29 млн рублей.

В декабре прошлого года суд отказал в удовлетворении ходатайства Бехтерева о замене срока в колонии на принудительные работы.

Теги: Олег Бехтерев, растрата, суд, приговор, штраф,



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