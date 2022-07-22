Соглашение по вывозу украинского зерна может быть подписано уже сегодня

Соглашение по вывозу украинского зерна через Черное море может быть подписано уже сегодня, а безопасный коридор для судов с зерном начнет действовать в ближайшие недели. По данным источника РИА Новости, все стороны – Россия, Украина, Турция и ООН - согласились дать гарантии.

Также инсайдер отметил, что процесс подготовки документа был сложным, но Россия показала очень конструктивный подход.

New York Times пишет, что Украина согласилась частично разминировать свои порты в Черном море. Из них уберут часть минных заграждений. Сделка подразумевает, что украинский флот и береговая охрана обеспечат проход судов с зерном до международных вод. Управлять кораблями будут иностранные экипажи. Далее суда направятся в Стамбул, где будет создан координационный центр. Турецкие представители обеспечат проверку судов на наличие оружия – это требование России.

Ожидается, что на подписание соглашения в Стамбул сегодня прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.