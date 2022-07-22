Вице-канцлер ФРГ счел запуск "Северного потока – 2" поднятием белого флага

Начало работы "Северного потока — 2" обозначало бы поражение для Германии и всей Европы перед Россией, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

"Ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2", очевидно, не является вариантом. Нельзя еще больше увеличивать зависимость от российского газа", - подчеркнул он.

В таком случае, по словам Хабека, "Россия добилась бы своей цели - нарушить санкции".

"Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе", - цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил для разрешения энергетического кризиса в Европе запустить российский трубопровод "Северный поток-2".Об этом глава государства заявил по итогам рабочего визита в Иран.

По его словам, данная тема поднималась в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом. Путин указал, что "Газпром" уже зарезервировал мощности и "они не могут бесконечно висеть в воздухе". Канцлер ответил, что есть "вопросы поважнее" и сейчас "не к месту" этим заниматься.