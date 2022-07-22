Из-за санкций новый ледокол "Норникеля" будет без СПГ-двигателя

"Норильский никель" и "Росатом" отказались от идеи строительства двухтопливного ледокола, который бы мог работать и на дизеле, и на СПГ. На их решение повлияли санкции и необходимость импортозамещения. Также в конструкции корабля принято решение отказаться от импортных винторулевых колонок в пользу конвенционных валовых линий, пишет "Коммерсант".

По данным издания, обычные дизельные электрические двигатели поставит "Трансмашхолдинг".

"Норникелю" требуется замена атомного ледокола типа "Таймыр" (его планируется вывести из эксплуатации до 2029 года) для провода грузов для комбината Северным морским путем. В прошлом году "Норникель", "Росатом" (оператор Севморпути) и ДЦСС (компания "Роснефти", в нее входит верфь "Звезда") подписали соглашение о проектировании и строительстве ледокола на дизтопливе и СПГ.

Винторулевые колонки планировалось заказать у шведско-швейцарской компании ABB, которая объявила об уходе из России на фоне военной спецоперации РФ на Украине.