В Челябинской области заместителя главврача больницы подозревают в мошенничестве при получении ковидных выплат

В Челябинской области заместителя главврача больницы подозревают в мошенничестве при получении выплат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2020-2022 г. он включил себя в комиссию по работе с пациентами, больными COVID-19, для получения денежной социальной выплаты, но участия в этой комиссии не принимал.

Ранее по подозрению в мошенничестве с ковидными выплатами был задержан главврач больницы.