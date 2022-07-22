В Подмосковье обезьяна из частного зоопарка искусала двухлетнюю девочку

В Мытищах двухлетняя девочка пострадала от нападения обезьяны, сообщает Главное следственное управление СКР по Московской области.

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По данным следствия, никто не организовал проверку содержания диких животных в частном зоопарке, организованном местной жительницей на частном участке в деревне Терпигорьево Мытищинского городского округа. 21 июля 2022 г. обезьяна из вида "матабеев" убежала, и, перебравшись на территорию соседнего участка, напала на ребенка и покусала. Девочка госпитализирована.

По факту халатности тех, кто отвечает за госконтроль подобных заведений на территории Московской области, возбуждено уголовное дело.