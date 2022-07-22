22 Июля 2022
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полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

На новосибирского депутата Пирогову составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, которая ранее высказалась о погибших участниках спецоперации на Украине, получила административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ.

"Мне вручили постановление о возбуждении административного дела часть 1 статьи 20.3.3 и отпустили, будет назначен суд", - написала Пирогова в Twitter.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился дать правовую оценку высказываниям депутата. Пирогова прокомментировала один из материалов СМИ, в котором описывается, как родные погибших благодарят власти за достойную организацию их похорон. Позднее она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал поступок депутата "циничной выходкой".

Теги: пирогова, дискредитация ВС РФ



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