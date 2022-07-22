22 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Пожар на полигоне в Березовском (2022) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар на свалке под Екатеринбургом тушили почти сутки

Открытое горение на полигоне ТБО вблизи Березовского было ликвидировано за 17 часов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 07.37 (мест) открытое горение на полигоне ТБО в Березовском было ликвидировано. В проливке тлеющего мусора задействованы 9 человек личного состава, 2 единицы спецтехники. Для замеров проб воздуха на место пожара выезжали специалисты Роспотребнадзора. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено", - говорится в сообщении.

Пожар на полигоне в Березовском(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар на полигоне в Березовском(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар на полигоне в Березовском(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, что за несколько часов огонь распространился с 600 до 2 тыс. кв.м. В тушении пожара были задействованы 12 единиц спецтехники, 51 человек личного состава, благодаря чему около 18.35 пожар был локализован. При этом, горящий полигон по решению суда подлежал рекультивации. В настоящее время региональное отделение прокуратуры проводит проверку.

Теги: свалка, полигон, Березовский, пожар



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