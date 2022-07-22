22 Июля 2022
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Награждение Орденом святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Козицын покинул пост гендиректора УГМК

Андрей Козицын покинул пост генерального директора УГМК.

Решение принято в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе металлургического холдинга.

С 20 июля генеральным директором ОАО "УГМК" назначен Эльфат Исмагилов, ранее занимавший пост председателя совета директоров.

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