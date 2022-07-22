Козицын покинул пост гендиректора УГМК

Андрей Козицын покинул пост генерального директора УГМК.

Решение принято в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе металлургического холдинга.

С 20 июля генеральным директором ОАО "УГМК" назначен Эльфат Исмагилов, ранее занимавший пост председателя совета директоров.