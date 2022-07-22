22 Июля 2022
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Экономика В России
зона для курения, сигареты, табак (2019) | Фото:

Philip Morris может уйти из России к концу года

Американская табачная корпорация Philip Morris International планирует к концу 2022 года покинуть российский рынок.

Как заявил Bloomberg  исполнительный директор Яцек Ольчак, это произойдет в течение следующего квартала. "Предполагаю, что к концу года мы согласуем [уход] с Россией", - сказал он. Отмечается, что для компании российский рынок является седьмым по величине с долей 27% от всей табачной продукции, а потому уход будет непростым.

Ольчак отметил, что после ухода из России концерн планирует переориентироваться на азиатский и европейский рынки. Исполнительный директор также выразил надежду, что продукция Philip Morris сможет появиться и на американском рынке, где она в настоящее время не представлена.

Philip Morris International принадлежит две фабрики полного цикла в России: в Ленинградской области и Краснодарском крае. В стране у компании более 3,2 тыс. сотрудников. 

Теги: Philip Morris, сигареты



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