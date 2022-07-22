СМИ: Минпромторг поддержал реализацию программы фудшеринга

22 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Продуктовый магазин (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Минпромторг поддержал реализацию программы фудшеринга

Министерство промышленности и торговли выступило в поддержку развития программы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности (фудшеринга) для помощи малоимущим гражданам.

Как ожидается, ретейлеры будут передавать нуждающимся товары с коротким сроком годности, которые пригодны к употреблению, имеющие сертификаты качества и соответствующие действующему регулированию. Как отмечает Минпромторг, в настоящее время торговым сетям выгоднее списать и утилизировать продукцию, чем передать ее на благотворительность, поскольку приходится платить НДС.

По словам экспертов, если торговые сети будут передавать на благотворительность продукты питания с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год. Однако прежде вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как для этого вида операций  необходимо освобождения от НДС, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в России могут в будущем ввести продуктовые карточки для малообеспеченных граждан.

Теги: Минпромторг, фудшеринг, продукты, малоимущие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Уникальные samsung s5 удобные покупки на сайте мвидео