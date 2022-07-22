СМИ: Минпромторг поддержал реализацию программы фудшеринга

Министерство промышленности и торговли выступило в поддержку развития программы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности (фудшеринга) для помощи малоимущим гражданам.

Как ожидается, ретейлеры будут передавать нуждающимся товары с коротким сроком годности, которые пригодны к употреблению, имеющие сертификаты качества и соответствующие действующему регулированию. Как отмечает Минпромторг, в настоящее время торговым сетям выгоднее списать и утилизировать продукцию, чем передать ее на благотворительность, поскольку приходится платить НДС.

По словам экспертов, если торговые сети будут передавать на благотворительность продукты питания с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год. Однако прежде вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как для этого вида операций необходимо освобождения от НДС, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в России могут в будущем ввести продуктовые карточки для малообеспеченных граждан.