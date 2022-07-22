Брилев ушел из руководства ВГТРК

Замдиректора ВГТРК по спецпроектам, ведущий программы "Вести в субботу" на канале "Россия 1" Сергей Брилев заявил, что больше не будет ее вести.

"В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск "Вестей в субботу" (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала) ", — заявил ведущий.

"Многочасовая работа в прямом эфире уже объективно не по мне: я, конечно, делал прямые включения из той же Латинской Америки, но длились такие включения считанные минуты. Если же говорить о больших хронометражах, то пришла пора перейти на записные форматы: фильмы, спецрепортажи и т.п", — отметил Брилев, сообщает РБК.

Напомним, в марте Великобритания ввела новые санкции в отношении российских СМИ, журналистов и медиа-менеджеров. Примечательно, что в новый санкционный список попал журналист ВГТРК Сергей Брилев, имеющий гражданство Великобритании, а также недвижимость в Лондоне.