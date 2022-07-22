Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту" получат 11 восстановленных самолетов

Российские авиаперевозчики Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту" рассматривают возможность взять в лизинг три грузовых и восемь пассажирских самолетов, которые восстановит Объединенная авиастроительная корпорация.

Речь идет об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. На восстановление этих бортов Минпромторг предложил выделить 15,4 млрд руб. Ожидается, что работы закончатся к 2024 году.

Red Wings начала предварительное обсуждение условий лизинга Ту-204/214 у ОАК. Количество интересующих перевозчика самолетов не называется. Известно, что компания может в кратчайшие сроки увеличить летный отряд Ту-204 на 8–10 экипажей.

Начало поставок возможно в конце 2022 – начале 2023 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник близкий к "Ростеху".

Как сообщалось ранее, глава кабмина России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минпромторгу в текущем году средств на восстановление в 2022-2023 годах как минимум семи самолетов. Как следует из документа на портале правовой информации, речь идёт о сумме в 6,9 млрд руб.