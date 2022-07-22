22 Июля 2022
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ростелеком, бизнес (2022) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Роскомнадзор составил протокол на "Ростелеком" за утечки данных

На "Ростелеком" со стороны Роскомнадзора составлен протокол за утечки данных.

Таковы результаты проверки, сообщил представитель РКН. Так, служба выявила нарушения законодательства в сфере оборота персональных данных клиентов.

"Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАПа", – сообщил собеседник "Ведомостей". Когда именно был составлен протокол и в какой именно судебный участок он направлен, представитель РКН не уточнил.

Максимальный штраф для компании вряд ли превысит 100 тыс. руб.

Напомним, у российского оператора экспресс-доставки документов и грузов СДЭК произошла новая утечка данных пользователей. Сейчас проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства.

Теги: Роскомнадзор, Ростелеком, утечка данных



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