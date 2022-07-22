НИУ ВШЭ: потребительская уверенность в РФ упала до минимума за 7 лет

Индекс потребительской уверенности граждан России — показатель, отражающий оценку экономической ситуации в стране, — опустился до –31%.

Как следует из мониторинга НИУ ВШЭ, граждане перешли к сберегательной модели поведения. Это самый низкий показатель с 2015 года, когда индекс упал до 32%. В Минэкономразвития подтвердили сохранение слабого спроса населения, а также дефляционного тренда в июле. Однако ситуация может измениться, если курс рубля ослабнет.

Также исследование показало, что сократились и другие индексы. Так, показатель благоприятности условий для совершения крупных покупок уменьшился на 14 п.п. и составил 46%. Индекс благоприятности условий для сбережений сократился на 6 п.п., до 44%. Однако это значение выше, чем в кризисные 2009 и 2015 годы, а также во II квартале 2020-го, когда был локдаун, сообщают "Известия".