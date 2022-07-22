Mango возобновляет работу в России

Турецкая компания Fiba Retail, которая развивала в России британский бренд одежды Marks & Spencer (M&S), может стать одним из новых франчайзи испанского ритейлера Mango.

Точки Mango планируется открывать на месте магазинов M&S. В настоящее время обсуждается число точек. Первая из них может появиться в торгово-развлекательном комплексе "Гагаринский" в Москве, сообщают Ведомости со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам потенциальной сделки.

Под управлением Fiba Retail находилось 48 российских магазинов M&S, из них 33 в Москве и пять в Санкт-Петербурге. После начала специальной военной операции России на Украине британский бренд ушел из РФ.