Турбина для "Северного потока" застряла в Германии по вине России

Турбина для газопровода "Северный поток", которую отправили после ремонта в Канаде, застряла в Германии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, это связано с тем, что Россия до сих пор не прислала документы для ее доставки в страну. По данным собеседника агентства, 17 июля логистическая компания Challenge Group доставила оборудование в Кельн. В настоящее время отсутствуют документы о том, куда именно доставить турбину и через какой таможенный пост.

Ранее СМИ сообщали, что в районе 24 июля отремонтированная в Канаде турбина прибудет в Россию. 17 июля турбина Siemens Energy для компрессорной станции "Портовая" российского газопровода "Северный поток" отправлена с ремонтного предприятия в Канаде. Ее доставили самолетом в Германию.