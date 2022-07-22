22 Июля 2022
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Политика В России
северный поток (2016) | Фото: gazprom.ru

Турбина для "Северного потока" застряла в Германии по вине России

Турбина для газопровода "Северный поток", которую отправили после ремонта в Канаде, застряла в Германии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, это связано с тем, что Россия до сих пор не прислала документы для ее доставки в страну. По данным собеседника агентства, 17 июля логистическая компания Challenge Group доставила оборудование в Кельн. В настоящее время отсутствуют документы о том, куда именно доставить турбину и через какой таможенный пост.

Ранее СМИ сообщали, что в районе 24 июля отремонтированная в Канаде турбина прибудет в Россию. 17 июля турбина Siemens Energy для компрессорной станции "Портовая" российского газопровода "Северный поток" отправлена с ремонтного предприятия в Канаде. Ее доставили самолетом в Германию.

Теги: Северный поток, газопровод



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Ранее 21.07.2022 16:08 Мск Турбина для "Северного потока" в начале недели прибыла в Германию, - министр экономики ФРГ


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