22 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Иннопром, ВСМПО-АВИСМА (2014) | Фото: Накануне.RU

СМИ: ЕС решил не вводить ограничения против "ВСМПО-Ависма"

Европейский союз в последнюю минуту заблокировал предложение ввести ограничительные меры в отношении российской металлургической компании "ВСМПО-Ависма".

Это связано с боязнью, что Москва в ответ на санкции запретит экспорт титана в Евросоюз. Против ограничений выступили Франция и другие европейские страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"ВСМПО-Ависма" — основной поставщик титана для Airbus SE, крупнейшего в мире производителя коммерческих авиалайнеров. Ранее компания публично призвала ЕС воздержаться от запрета на импорт титана из России.

"ВСМПО-Ависма" является единственным производителем титана в России, являясь крупнейшим в мире производителем титана, занимая до четверти мирового рынка.

Компания рассматривает возможность самостоятельно заняться добычей сырья для его производства в России. "ВСМПО-Ависма" с июня текущего года активно выражает заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области.

Теги: ВСМПО-Ависма, евросоюз, санкции,



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