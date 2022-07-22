СМИ: ЕС решил не вводить ограничения против "ВСМПО-Ависма"

Европейский союз в последнюю минуту заблокировал предложение ввести ограничительные меры в отношении российской металлургической компании "ВСМПО-Ависма".

Это связано с боязнью, что Москва в ответ на санкции запретит экспорт титана в Евросоюз. Против ограничений выступили Франция и другие европейские страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"ВСМПО-Ависма" — основной поставщик титана для Airbus SE, крупнейшего в мире производителя коммерческих авиалайнеров. Ранее компания публично призвала ЕС воздержаться от запрета на импорт титана из России.

"ВСМПО-Ависма" является единственным производителем титана в России, являясь крупнейшим в мире производителем титана, занимая до четверти мирового рынка.

Компания рассматривает возможность самостоятельно заняться добычей сырья для его производства в России. "ВСМПО-Ависма" с июня текущего года активно выражает заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области.