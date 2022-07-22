22 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР Крым ДНР и ЛНР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Евгений Ерчак / EPA / ТАСС

Лукашенко: Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР

Минск де-факто признал независимость ДНР и ЛНР, а также принадлежность Крыма России.

Об этом France-Presse сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, в случае необходимости это будет утверждено официально. "То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. Потому что мы с ними сотрудничаем. А это все болтовня: "Почему там Лукашенко признал, не признал?.." Надо — признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно", — сказал глава государства.

Как отметил политик, признание Крыма, ДНР и ЛНР Белоруссией ничего не дало бы этим регионам. Лукашенко подчеркнул, что если Крыму, Донецку и Луганску нужна будет помощь, Белоруссия ее окажет.

В конце 2021 года на Украине обсуждали то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о признании Крыма российским. Все критики разделились на два лагеря: одни еще больше ругают Лукашенко, другие винят во всем киевские власти.

Теги: Лукашенко, ДНР, ЛНР, Крым



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