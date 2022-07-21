Россия направила в Херсонскую область 350 тонн медикаментов

В Херсонскую область доставили 350 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи от России. Об этом сообщает областной департамент здравоохранения. Медикаментов хватит для обеспечения всех медучреждений, оказывающих бесплатное лечение местным жителям.

"Сегодня, 21 июля 2022 года, департамент здравоохранения Херсонской области получил гуманитарную помощь от России - 350 тонн медикаментов. Все медицинские учреждения Херсонщины будут полностью снабжены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами для оказания бесплатного лечения гражданам Херсонской области", - говорится в сообщении.

В департаменте также напомнили, что все местные медучреждения продолжают работу в штатном режиме, а глава депздрава Вадим Ильмиев поблагодарил от лица всех жителей Херсонской области президента РФ Владимира Путина, правительство страны и главу Минздрава России Михаила Мурашко.