21 Июля 2022
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Общество Крым
ПМЭФ-2019, Сергей Аксенов (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Крыма предложил называть улицы именами погибших в ходе спецоперации

Новые скверы и улицы Крыма могут называть именами погибших военных в ходе спецоперации. С такой инициативой на совещании по благоустройству Евпатории выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В рамках благоустройства как совет и рекомендация главам администраций – принимать меры для увековечивания памяти ребят, которые не вернулись со специальной военной операции. Они все – герои, не только кому звание Героя России присвоено. Гордимся нашими крымчанами, которые выполняли долг… Новые улицы, скверы, установка бюстов", – заявил Аксенов.

По его словам, семьи, потерявшие в спецоперации близких, также должны быть окружены заботой.

Напомним, что после удара ВСУ по буровым платформам в прошлом месяце, семьям пропавших без вести бурильщиков пообещали выплатить компенсационные в размере 6.5 млн рублей. Пяти сотрудникам компании, спасенным с буровой платформы №1 (они получили ранения), будет выплачено по 3 млн рублей.

Теги: спецоперация, военный, улица, Крым, Аксенов



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