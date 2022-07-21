В Челябинской области утвердили выплаты участникам спецоперации

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера введены дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции. Соответствующий законопроект сегодня был принят на заседании областного парламента.

Во время обращения к депутатам ЗСО губернатор подчеркнул, что власти региона должны поддержать военнослужащих, участвующих в спецоперации, и их семьи. "Прямо сейчас российская армия вместе с ополчением Донбасса сражаются за свободу и жизнь наших соотечественников, за безопасность и будущее нашей Родины. Важно поддержать наших военных, которые мужественно отдают свой воинский долг! Сегодня социальная защита их и их семей – одна из важнейших задач государства", - отметил Алексей Текслер.

Как рассказала на заседании ЗСО министр общественной безопасности региона Светлана Костина, новые меры поддержки будут распространяться на жителей региона, заключивших контракты с Минобороны РФ для службы в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец" общей численностью 514 человек. "Сейчас завершается формирование первого из них, батальона связи. Первые его военнослужащие уже отбыли в Нижегородскую область для прохождения боевого слаживания", - отметила она.

С 1 июля военнослужащие будут получать по 2 тыс. рублей в сутки за период со дня заключения контракта и по день завершения периода проведения боевого слаживания.

"Южноуральцы с честью выполняют свой воинский долг, стоят на страже интересов Родины. В свою очередь, мы должны оказать им и их семьям максимальную поддержку. Сегодня мы одобрили инициативу губернатора региона, направленную на поддержку добровольцев, которые изъявили желание помочь жителям Донбасса", – заявил спикер Законодательного собрания региона Александр Лазарев.

Напомним, в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера участники спецоперации на Украине получат единовременную выплату из бюджета региона. Областная поддержка будет оказана не только военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции, но и волонтерам, которые выполняют работы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Размер единовременных выплат военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, получившим ранение, контузию или увечье составит 300 тыс. рублей. Если вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, наступит инвалидность, выплата составит 500 тыс. рублей. Для членов семьи погибших военнослужащих предусматривается выплата в размере 1 млн рублей на семью, а для членов семьи погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров — 200 тыс. рублей каждому из членов семьи.

В регионе уже начался прием документов на предоставление единовременных выплат. Как рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина, с заявлением и пакетом документов необходимо обращаться в управления социальной защиты.

"Благодаря принятому губернатором решению мы сможем оказать поддержку нашим землякам, которые принимают участие в специальной военной операции на территории Украины. Выплаты будет осуществлять министерство социальных отношений за счет средств областного бюджета", - подчеркнула она.