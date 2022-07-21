Миронов призвал приостановить членство России в ВОЗ

21 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

Миронов призвал приостановить членство России в ВОЗ

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил приостановить членство в ВОЗ, учитывая то, что организация продвигает половые извращения.
Читайте также:

Он напомнил, что Минздрав РФ внедряет в России новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11), где объявлены нормой трансгендерность и другие психосексуальные отклонения. Также делается большой шаг в сторону легализации педофилии, о чем Накануне.RU неоднократно писало. А недавно ВОЗ объявила, что "пол не ограничен мужским и женским".

Учитывая политическую ангажированность ВОЗ, России нужно приостановить членство в ней. Правда, о выходе из ВОЗ Миронов не упомянул.

"Я направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором прошу прояснить позицию ведомства по гендерной проблематике и решению Всемирной организации здравоохранения о признании "третьего пола". Я прошу министра здравоохранения предоставить информацию о рассмотрении отказа от дальнейшего внедрения МКБ-11, а также руководства по учету гендерной проблематики, содержащих прямые противоречия национальным законам России", - написал он в своем телеграм-канале, подчеркнув, что "мы с этим уродством мириться не собираемся".

Партия "Коммунисты России" ранее призвала Россию выйти из ВОЗ по причине ее безумства в отношении пола. При этом Минздрав РФ против выхода России из ВОЗ.

Напомним, СССР вышел из ВОЗ в 1949 году из-за несоответствия деятельности ВОЗ уставу и задачам этой организации. Спустя 70 лет эта формулировка продолжает быть столь же актуальной.

Теги: Сергей Миронов, ВОЗ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети