Миронов призвал приостановить членство России в ВОЗ

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил приостановить членство в ВОЗ, учитывая то, что организация продвигает половые извращения.

Он напомнил, что Минздрав РФ внедряет в России новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11), где объявлены нормой трансгендерность и другие психосексуальные отклонения. Также делается большой шаг в сторону легализации педофилии, о чем Накануне.RU неоднократно писало. А недавно ВОЗ объявила, что "пол не ограничен мужским и женским".

Учитывая политическую ангажированность ВОЗ, России нужно приостановить членство в ней. Правда, о выходе из ВОЗ Миронов не упомянул.

"Я направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором прошу прояснить позицию ведомства по гендерной проблематике и решению Всемирной организации здравоохранения о признании "третьего пола". Я прошу министра здравоохранения предоставить информацию о рассмотрении отказа от дальнейшего внедрения МКБ-11, а также руководства по учету гендерной проблематики, содержащих прямые противоречия национальным законам России", - написал он в своем телеграм-канале, подчеркнув, что "мы с этим уродством мириться не собираемся".

Партия "Коммунисты России" ранее призвала Россию выйти из ВОЗ по причине ее безумства в отношении пола. При этом Минздрав РФ против выхода России из ВОЗ.

Напомним, СССР вышел из ВОЗ в 1949 году из-за несоответствия деятельности ВОЗ уставу и задачам этой организации. Спустя 70 лет эта формулировка продолжает быть столь же актуальной.