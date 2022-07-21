Украинцы высказались за отказ от герба СССР на Родине-матери

На Украине прошёл опрос, участники которого высказались за то, чтобы убрать со скульптуры Родина-мать герб СССР.

"Цифры говорят сами за себя – этот опрос стал вторым по вовлеченности опросом в действия, в котором приняли участие около 780 тыс. человек. 85% процентов проголосовали за замену герба СССР на трезубец", - написал в своём Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, власти продолжают работать над переосмыслением и техническими изменениями монумента.