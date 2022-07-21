21 Июля 2022
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ремонт теплотрассы, ремонт дорог (2016) | Фото: Накануне.RU

В Минэнерго заявили о проблемах с поврежденными энергосетями в приграничных с Украиной регионах

В областях, прилегающих к российско-украинской границе, есть проблемы с поврежденными энергосетями – из-за обстрелов и диверсий с украинской стороны. Поэтому подготовка к зимнему периоду в этих регионах – Курской, Брянской и Белгородской областях – на особом контроле.

"На особом контроле – это подготовка прилегающих Курской, Брянской, Белгородской областей, где тоже есть проблемы повреждения сетевой инфраструктуры этими действиями. И мы постоянно занимаемся там восстановлением, и нам к зиме тоже надо обеспечить эту подготовку", - заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов во время встречи с Владимиром Путиным.

Он добавил, что серьезной задачей для ведомства является подготовка к зиме ДНР, ДНР, а также территорий Украины, подконтрольных российским военным. "Мы работаем по направлению и подготовки к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания. Поэтому здесь работы много, и она только увеличивается", - сказал Шульгинов.

Теги: повреждения, обстрелы, граница, всу, минэнерго, зимний сезон



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