ДНР и Харьковская ВГА подписали соглашение

ДНР и военно-гражданская администрация Харьковской области в лице своих глав Дениса Пушилина и Виталия Ганчева подписали совместного коммюнике.

Как отметил глава ДНР, наступает время восстановления исторической справедливости и воссоединения русского народа.

"Сегодня мы заключаем первое соглашение. Уверен, что в скором времени Харьков будет освобожден, мы со своей стороны готовы поддерживать", - сказал Пушилин.

Ганчев выразил признательность за поддержку и сказал, что пришло время возвращаться домой, в Россию.

В Харьковской ВГА заявляют, что тоже намерены провести референдум о воссоединении с Россией.