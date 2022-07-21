21 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
глава ДНР Денис Пушилин (2021) | Фото:

ДНР и Харьковская ВГА подписали соглашение

ДНР и военно-гражданская администрация Харьковской области в лице своих глав Дениса Пушилина и Виталия Ганчева подписали совместного коммюнике.

Как отметил глава ДНР, наступает время восстановления исторической справедливости и воссоединения русского народа.

"Сегодня мы заключаем первое соглашение. Уверен, что в скором времени Харьков будет освобожден, мы со своей стороны готовы поддерживать", - сказал Пушилин.

Ганчев выразил признательность за поддержку и сказал, что пришло время возвращаться домой, в Россию.

В Харьковской ВГА заявляют, что тоже намерены провести референдум о воссоединении с Россией.

Теги: ДНР, Харьков



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