21 Июля 2022
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Общество ДНР и ЛНР
ЛНР, Леонид Пасечник (2017) | Фото: lug-info.com

В Луганске отключили Google

В Луганске перестал работать Google, передает РИА Новости. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республики откажутся от использования американского сервиса.

"Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей - подумаем о возвращении", - сказал Пасечник.

Он обвинил Google в распространении фейков и дезинформации со стороны Украины и добавил, что "никакие штрафы и решения суда роли не играют".

"Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит - просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской народной республики", - говорится в заявлении в Telegram-канале Пасечника.

Теги: google, лнр, леонид пасечник



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