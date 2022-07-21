В Луганске отключили Google

В Луганске перестал работать Google, передает РИА Новости. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республики откажутся от использования американского сервиса.

"Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей - подумаем о возвращении", - сказал Пасечник.

Он обвинил Google в распространении фейков и дезинформации со стороны Украины и добавил, что "никакие штрафы и решения суда роли не играют".

"Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит - просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской народной республики", - говорится в заявлении в Telegram-канале Пасечника.